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20:22, 13 мая 2024Силовые структуры

Ударивший сто раз ножом жену москвич получил 13,5 года колонии

В Москве суд приговорил мужчину, убившего жену ста ударами ножа, к 13,5 годам

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Симоновский районный суд Москвы приговорил 25-летнего жителя Игоря Молчанова к 13,5 года колонии строгого режима за расправу над женой и незаконное хранение наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года мужчина поссорился дома с 23-летней супругой и нанес ей кухонным ножом более ста ударов. Девушку без признаков жизни обнаружил ее отец. Во время осмотра квартиры полицейские нашли мефедрон, который принадлежал Молчанову.

Сам мужчина после совершения преступления скрылся в Турции, где в феврале 2023 года его задержали и экстрадировали в Москву.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина, зарубивший топором мать и избивший брата, получил 12 лет.

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      Илона Палей
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