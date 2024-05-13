Ударивший сто раз ножом жену москвич получил 13,5 года колонии

В Москве суд приговорил мужчину, убившего жену ста ударами ножа, к 13,5 годам

Симоновский районный суд Москвы приговорил 25-летнего жителя Игоря Молчанова к 13,5 года колонии строгого режима за расправу над женой и незаконное хранение наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года мужчина поссорился дома с 23-летней супругой и нанес ей кухонным ножом более ста ударов. Девушку без признаков жизни обнаружил ее отец. Во время осмотра квартиры полицейские нашли мефедрон, который принадлежал Молчанову.

Сам мужчина после совершения преступления скрылся в Турции, где в феврале 2023 года его задержали и экстрадировали в Москву.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина, зарубивший топором мать и избивший брата, получил 12 лет.