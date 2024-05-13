В зоне СВО рассказали о защите ЗРК от беспилотников

«Известия»: в зоне СВО изменилась защита ЗРК от беспилотников

В зоне специальной военной операции (СВО) изменилась защита зенитных ракетных комплексов (ЗРК) от беспилотников противника. Об этом рассказывает газета «Известия».

По данным издания, для прикрытия ЗРК «Стрела» используется штатный пулемет.

ЗРК «Тор» прикрывают два бойца. «Один из них вооружен комплексом радиоэлектронной борьбы и гладкоствольным ружьем 12-го калибра», — говорится в публикации.

Кроме того, установки «Тора» прикрывают дополнительной броней, а их моторный отсек защищен «мангалом» — металлической сеткой на каркасе.

Ранее также «Российская газета» сообщала о многоцелевом транспортере-тягаче МТ-ЛБ с массивным антидроновым козырьком, который был замечен в зоне СВО.