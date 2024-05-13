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12:54, 13 мая 2024Спорт

Во Франции за четыре дня эстафету олимпийского огня попытались сорвать 23 раза

В Марселе за четыре дня эстафету олимпийского огня пытались сорвать 23 раза
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Julien Mattia / Globallookpress.com

Во французском Марселе за четыре дня эстафету олимпийского огня пытались сорвать 23 раза. Об этом в социальной сети X сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

Дарманен заявил, что все попытки были пресечены. Телеканал Cnews заявил, что среди пытавшихся помешать эстафете было четверо противников Олимпиады, семеро пропалестинских активистов, климатические активисты и защитники прав мигрантов.

Огонь летних Олимпийских игр-2024 в Париже зажгли в Греции 16 апреля. По традиции церемония прошла в храме Геры в Древней Олимпии. Огонь отправился во Францию на борту 120-летнего трехмачтового парусника «Белем» и прибыл в Марсель.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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      Анастасия Борисова
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