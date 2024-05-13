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12:25, 13 мая 2024Культура

Знаменитый советский бард призвал забыть сериал «Слово пацана»

Бард Гладков призвал забыть сериал «Слово пацана» из-за его негативного влияния

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Знаменитый советский бард и композитор Григорий Гладкова призвал забыть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Его слова приводит издание «Абзац».

Гладков заявил, что картина о молодежных бандитских группировках оказывает негативное влияние на зрителей. Он подчеркнул, что жил в показанное в сериале время и не хочет его вспоминать. «Не вижу в подобных сюжетах никакой романтики. Я предлагаю забыть это, как курение», — заключил он.

При этом композитор подчеркнул, что каждый человек может самостоятельно выбирать, что смотреть. Он также отметил, что кинематографистам нужно освещать разные темы.

Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев объяснил популярность проекта среди подростков.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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