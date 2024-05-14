В России арестовали бывшие активы спонсировавшего ВСУ производителя водки

Суд в Курске арестовал бывшие российские активы производителя водки «Хортиця»

Ленинский районный суд Курска арестовал бывшие российские активы Global Spirits, который производил водку «Хортиця». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что 6 мая судебная инстанция арестовала семь юридических лиц, связанных до этого с основателем алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком (внесен в российский список террористов и экстремистов). В частности, речь идет о крымских винных компаниях и двух водочных заводах. Взыскателем по делу указана Генпрокуратура России.

В декабре стало известно, что активы спонсировавшего Вооруженные силы Украины (ВСУ) производителя водки «Хортиця» захотели передать под управление Росимущества.

Летом 2023 года владельца Global Spirits и мэра украинского Днепропетровска объявили в розыск за перевод более 500 миллионов рублей на нужды ВСУ и других формирований в период с февраля по апрель 2022 года. По данным Следственного комитета России, он также приобрел товаров на 90 миллионов рублей для украинских военных.