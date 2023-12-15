Активы спонсировавшего ВСУ производителя водки захотели передать Росимуществу

«Ведомости»: активы производителя водки «Хортиця» захотели передать Росимуществу

Активы спонсировавшего ВСУ производителя водки «Хортиця» захотели передать под управление Росимущества. Об этом со ссылкой на готовящийся Минфином проект изменений сообщает газета «Ведомости».

В крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг Global Spirits входят девять юрлиц: дистрибутор «Стандарт качества» (ранее — ТД «Мегаполис»), группа «Традиции успеха», владеющая заводами «Русский Север» и «Родник и К», которые производят водку «Хорта», Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и другие компании. Холдинг выпускает такие бренды, как «Хортиця», «Мороша», «Первак» и другие торговые марки спиртного, его продукция поставляется более чем в 87 стран мира.

Летом 2023 года владельца Global Spirits и мэра украинского Днепропетровска объявили в розыск за перевод более 500 миллионов рублей на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований в период с февраля по апрель 2022 года. По данным Следственного комитета России, он также приобрел товаров на 90 миллионов рублей для украинских военных.

После начала спецоперации у заводов «Русский север» и «Родник и К» сменился владелец — новым собственником стал Александр Беспалов. Представители алкогольного рынка считают, что смена владельцев компаний «Русский север», «Родник и К» и ТД «Мегаполис» могла потребоваться для «видимого отчуждения» активов в России. Также после начала боевых действий на территории Украины Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке.

С 2022 года предприятия Global Spirits сократили производство водки на 40 процентов, до 2,67 миллиона дал. В дальнейшем собственник может и вовсе закрыть эти заводы, и тысячи сотрудников потеряют работу, пояснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Введение временного управления позволит лишить иностранного собственника возможности распоряжаться своими активами в России. Также это не даст собственникам из недружественных стран получать прибыль от деятельности в России, добавил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, и позволит в дальнейшем национализировать, чтобы продать инвестору, готовому развивать заводы.