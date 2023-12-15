Активы спонсировавшего ВСУ производителя водки захотели передать Росимуществу
Активы спонсировавшего ВСУ производителя водки «Хортиця» захотели передать под управление Росимущества. Об этом со ссылкой на готовящийся Минфином проект изменений сообщает газета «Ведомости».
В крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг Global Spirits входят девять юрлиц: дистрибутор «Стандарт качества» (ранее — ТД «Мегаполис»), группа «Традиции успеха», владеющая заводами «Русский Север» и «Родник и К», которые производят водку «Хорта», Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и другие компании. Холдинг выпускает такие бренды, как «Хортиця», «Мороша», «Первак» и другие торговые марки спиртного, его продукция поставляется более чем в 87 стран мира.
Летом 2023 года владельца Global Spirits и мэра украинского Днепропетровска объявили в розыск за перевод более 500 миллионов рублей на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований в период с февраля по апрель 2022 года. По данным Следственного комитета России, он также приобрел товаров на 90 миллионов рублей для украинских военных.
После начала спецоперации у заводов «Русский север» и «Родник и К» сменился владелец — новым собственником стал Александр Беспалов. Представители алкогольного рынка считают, что смена владельцев компаний «Русский север», «Родник и К» и ТД «Мегаполис» могла потребоваться для «видимого отчуждения» активов в России. Также после начала боевых действий на территории Украины Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке.
С 2022 года предприятия Global Spirits сократили производство водки на 40 процентов, до 2,67 миллиона дал. В дальнейшем собственник может и вовсе закрыть эти заводы, и тысячи сотрудников потеряют работу, пояснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Введение временного управления позволит лишить иностранного собственника возможности распоряжаться своими активами в России. Также это не даст собственникам из недружественных стран получать прибыль от деятельности в России, добавил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, и позволит в дальнейшем национализировать, чтобы продать инвестору, готовому развивать заводы.