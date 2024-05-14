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09:46, 14 мая 2024Экономика

Суд арестовал поставщика катеров для Минобороны

Арбитраж Ярославской области наложил арест на Ярославский судостроительный завод

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ярославской области арестовал ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ). Такое решение принято по иску региональной прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант». Об этом со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и данные картотеки арбитражных дел сообщает РБК.

Предприятие является частной верфью, которая строит буксиры, танкеры, рыболовные траулеры, земснаряды, скоростные катера и катера на воздушной подушке. В том числе в рамках гособоронзаказа оно выпускает катера и корабли для Минобороны.

Заявление в суд поступило еще 25 апреля, арест был наложен в тот же день. Что стало поводом для претензий ведомства, не сообщается. Следующее заседание по делу должно пройти 27 мая.

Издание не смогло найти информацию о владельцах «Лидер Гаранта», однако обратило внимание, что компания через дочернюю структуру ООО «Биком» владеет или владело (последняя информация относится к 2008 году) почти 20 процентами ЯСЗ.

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