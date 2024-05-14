Суд арестовал поставщика катеров для Минобороны

Арбитраж Ярославской области наложил арест на Ярославский судостроительный завод

Арбитражный суд Ярославской области арестовал ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ). Такое решение принято по иску региональной прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант». Об этом со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и данные картотеки арбитражных дел сообщает РБК.

Предприятие является частной верфью, которая строит буксиры, танкеры, рыболовные траулеры, земснаряды, скоростные катера и катера на воздушной подушке. В том числе в рамках гособоронзаказа оно выпускает катера и корабли для Минобороны.

Заявление в суд поступило еще 25 апреля, арест был наложен в тот же день. Что стало поводом для претензий ведомства, не сообщается. Следующее заседание по делу должно пройти 27 мая.

Издание не смогло найти информацию о владельцах «Лидер Гаранта», однако обратило внимание, что компания через дочернюю структуру ООО «Биком» владеет или владело (последняя информация относится к 2008 году) почти 20 процентами ЯСЗ.

