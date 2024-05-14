Число жертв обрушения дома в Белгороде после атаки ВСУ снова выросло

МЧС России: число жертв обрушения части дома в Белгороде выросло до 17

Число жертв обрушения части многоэтажного дома в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 17. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, из-под завалов извлекли еще одного человека без признаков жизни.

Ранее в оперативных службах сообщили, что после обрушения остается неизвестной судьба двух человек. Является ли найденный спасателями россиянин одним из них, неизвестно.

12 мая в Белгороде после массированного обстрела со стороны ВСУ обрушилась часть многоэтажного дома на улице Щорса. В здание попали фрагменты украинской ракеты «Точка-У». Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек.

13 и 14 мая ВСУ продолжили обстрелы Белгородской области. Так, в ночь на вторник в столице региона прозвучало множество взрывов. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, средства противовоздушной обороны сбили над городом несколько воздушных целей. В результате пострадала женщина. Помимо этого, повреждены окна в 21 квартире в девяти многоквартирных домах, а также фасады общеобразовательной школы №15, одного коммерческого объекта и шесть автомобилей.