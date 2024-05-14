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13:21, 14 мая 2024Россия

Раскрыты свежие данные по пропавшим без вести после обрушения дома в Белгороде

Судьба двух человек после обрушения части дома в Белгороде остается неизвестной

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

После обрушения части жилого дома в Белгороде остается неизвестной судьба двух человек. Свежие данные по пропавшим без вести раскрыл представитель оперативных служб в беседе с ТАСС.

Имена россиян собеседник агентства не уточнил.

Ранее стало известно, что число жертв обрушения части дома в Белгороде выросло до 16. Как сообщили в МЧС, спасатели извлекли из-под завалов женщину без признаков жизни.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения фрагментов украинской ракеты «Точка-У» обрушилась часть многоэтажного дома на улице Щорса. Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек.

ЖЗЛ
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