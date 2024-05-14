Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло

МЧС: число жертв обрушения части дома в Белгороде выросло до 16

Число жертв обрушения части дома в Белгороде выросло до 16. Об этом сообщили в МЧС, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

По сообщению спасателей, на месте обрушения было обнаружено тело женщины.

Ранее жительница обрушившегося подъезда дома в Белгороде рассказала о последствиях случившегося. Россиянка чудом выжила, так как за час до происшествия вышла из дома

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» в воскресенье, 12 мая. Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек.