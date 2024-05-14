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16:44, 14 мая 2024Силовые структуры

Дело о падении автобуса в Мойку передали в центральный аппарат СКР

В центральный аппарат СКР передали дело об автобусе с людьми, упавшем в Мойку

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об упавшем в реку Мойка автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Такое решение глава ведомства принял после заслушивания доклада о расследовании дела. Ранее он взял расследование дела под личный контроль.

Автобус упал в реку в центре Санкт-Петербурга днем 10 мая. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Его, а также начальника автоколонны, которому принадлежало транспортное средство, отправили в СИЗО.

Ранее глава СКР поручил следователям провести проверку перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта по просьбе жителей Василеостровского района.

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