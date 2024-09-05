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13:38, 5 сентября 2024Силовые структуры

Суд вынес решение по делу об упавшем в Мойку автобусе

В Петербурге суд приостановил деятельность перевозчика, чей автобус упал в Мойку
Начало событий в новости Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса рассказал о проблеме с тормозами

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге Московский районный суд приостановил деятельность ООО «Такси» — компании-перевозчика, чей автобус упас в реку Мойку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Постановление о привлечении к административной ответственности компании вынесено по части 4 статьи 14.1.2. КоАП РФ.

Как установил суд, ООО «Такси» не обеспечивает идентификацию аппаратуры спутниковой навигации. Отмечается, что законный представитель компании в суд не явился. Защитник на заседании присутствовал, вину не признал. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Такси» сроком на 14 суток.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об упавшем в реку Мойка автобусе. Автобус упал в реку в центре Санкт-Петербурга днем 10 мая. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Его, а также начальника автоколонны, которому принадлежало транспортное средство, отправили в СИЗО.

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      Анна Габай
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