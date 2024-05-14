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09:13, 14 мая 2024Спорт

НХЛ на полгода отстранила россиянина Ничушкина

Ничушкина перевели на третий этап помощи игрокам НХЛ, он пропустит полгода

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Об этом сообщается на сайте лиги.

Игрока перевели на третий этап помощи игрокам НХЛ. Он пропустит минимум полгода и не будет получать заработную плату. «Затем хоккеист получит право подать заявление о восстановлении на работе», — отмечается в заявлении.

В январе 2024-го Ничушкин уже участвовал в программе помощи игрокам, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем. В феврале он получил доступ к тренировкам, а в марте вернулся в состав команды на матчах.

В текущем плей-офф 29-летний российский форвард провел восемь матчей, в которых забросил девять шайб и сделал одну результативную передачу. Ничушкин делит с Заком Хайманом первое место по голам в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

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