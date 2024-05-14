НХЛ на полгода отстранила россиянина Ничушкина

Ничушкина перевели на третий этап помощи игрокам НХЛ, он пропустит полгода

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Об этом сообщается на сайте лиги.

Игрока перевели на третий этап помощи игрокам НХЛ. Он пропустит минимум полгода и не будет получать заработную плату. «Затем хоккеист получит право подать заявление о восстановлении на работе», — отмечается в заявлении.

В январе 2024-го Ничушкин уже участвовал в программе помощи игрокам, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем. В феврале он получил доступ к тренировкам, а в марте вернулся в состав команды на матчах.

В текущем плей-офф 29-летний российский форвард провел восемь матчей, в которых забросил девять шайб и сделал одну результативную передачу. Ничушкин делит с Заком Хайманом первое место по голам в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.