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20:41, 14 мая 2024Моя страна

Пара из Бурятии поженилась на массовой свадьбе и поделилась опытом

Пара из Улан-Удэ поженилась на массовой свадьбе в национальных костюмах

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Жители Улан-Удэ Тимур Бадмаев и Элизабет Бортонов поженились на массовой свадьбе, которая проходила на выставке «Россия» в Москве, и поделились опытом. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

Сообщается, что до начала церемонии, в которой приняли участие более 150 россиян, пара из Бурятии принимала гостей в национальной одежде на стенде Бурятии. Так, жених примерил темно-синий костюм с многочисленными рисунками и головной убор с мехом. В свою очередь, невеста примерила одежду черного цвета, расшитую золотым кружевом.

«Очень рады находиться здесь, представлять нашу республику. Мы гордимся, что нас отправили сюда», — признался Бадмаев.

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Помимо жителей Улан-Удэ, в мероприятии приняли участие молодожены из поселка Ола Магаданской области, а также из Якутии и Хабаровского края. «Родители там волнуются, переживают за нас, домой приедем — накроем стол, продолжим праздник!» — заявил жених Андрей Отман.

Известно, что на мероприятии выступили знаменитые артисты, такие как Ирина Дубцова, Алексей Чумаков и Полина Гагарина. Кроме того, на церемонии новым семьям передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России».

В апреле сообщалось, что в российском регионе пройдет фестиваль цветения сакуры.

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      Екатерина Ештокина
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