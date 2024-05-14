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14:02, 14 мая 2024Путешествия

Почти три сотни пассажиров час продержали в салоне самолета с запахом гари

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Манчестере из-за неисправности
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за неисправности. Об этом пишет портал Manchester Evening News.

Airbus A330 с 277 пассажирами на борту прибыл из Стамбула в Манчестер 12 мая. Сначала ему пришлось прервать посадку и уйти на второй круг, потом пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и экстренно сели. По данным источника, приземление прошло благополучно, однако сразу после него в салоне появились дым и запах гари.

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В аэропорту лайнер встретили пожарные машины. Пилоты заглушили двигатели, и борт отбуксировали на стоянку. Отмечается, что почти три сотни пассажиров продержали в самолете около часа, прежде чем они смогли выйти из него.

После осмотра воздушного судна представитель авиагавани сообщил, что у него выявили «незначительную проблему с гидравликой». Он подчеркнул, что жизни пассажиров ничего не угрожало.

В Австралии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку без шасси и попал на видео. В тот момент на борту находились три человека.

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      Мария Борисова
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