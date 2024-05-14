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15:42, 14 мая 2024Спорт

Поветкин стал заместителем губернатора Вологодской области

Боксера Поветкина назначили заместителем губернатора Вологодской области

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин стал заместителем губернатора Вологодской области. О назначении сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов, слова которого приводит ТАСС.

«Как лидер общественного мнения, лидер среди спортивной молодежи Александр будет отвечать за большой блок вопросов — спорт, здоровый образ жизни и его популяризация, за те вопросы, которые принято считать развитием традиционных патриотических ценностей среди нашей молодежи», — заявил Филимонов, добавив, что Поветкин будет курировать общественные организации и заниматься реализацией различных проектов.

В июне 2021 года стало известно, что Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Тяжеловес объяснил это решение проблемами со здоровьем.

44-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

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