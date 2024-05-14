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18:31, 14 мая 2024Забота о себе

Раскрыты пугающие последствия похудения на уколах для диабетиков

Daily Mail: сотни женщин пожаловались на облысение после приема «Оземпика»

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Сотни женщин, худеющие с помощью «Оземпика» и его аналогов, раскрыли пугающие последствия приема препарата. На истории похудения обратило внимание Daily Mail.

29-летняя Клаудия Ошри написала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что с помощью уколов для диабетиков похудела больше чем на 30 килограммов. Однако вместе с лишним весом она стала терять волосы. «Мои волосы не просто поредели, у меня буквально началась линька, а это намного хуже. Потребовалось от шести до девяти месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни», — пожаловалась женщина.

Подобных сообщений в социальных сетях сотни. С недавнего времени Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США начало их расследовать, чтобы найти связь между приемом «Оземпика» и облысением. «Это означает, что FDA выявило потенциальную проблему безопасности, но это не значит, что FDA установило причинно-следственную связь между препаратом и указанным риском», — цитирует Daily Mail ведомство.

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Отмечается, что семаглутид, который является основным действующим веществом «Оземпика» и других подобных лекарств, не способен прямо влиять на волосяные фолликулы, но увеличивает риск нарушений работы щитовидной железы, что может привести к потере волос. Кроме того, допускается, что побочный эффект связан с повышением гормона стресса кортизола или с недостатком питательных веществ.

Многие женщины также переживают из-за того, что после похудения с помощью препарата их мышцы и кожа на ягодицах теряют упругость. Отмечается, что несмотря на большое число жалоб ни потеря волос, ни эффект плоских ягодиц официально не признаются побочными эффектами приема препарата.

Ранее автор книг о здоровом образе жизни Йоханн Хари рассказал, что прием «Оземпика» чаще всего вызывает тошноту и симптомы со стороны ЖКТ. Однако, по его словам, есть риск и более серьезных последствий, например рака щитовидной железы.

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      Екатерина Улитина
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