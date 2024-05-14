Россиянам объяснили три причины потери чувствительности к инсулину

Возникновению инсулинорезистентности — низкой чувствительности клеток организма к инсулину — способствуют несколько факторов, включая ожирение, заявила эндокринолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной Ирина Романовская. Причины развития этого патологического состояния врач объяснила «Ленте.ру».

Романовская напомнила россиянам, что инсулин — это гормон, основная функция которого заключается в контроле уровня глюкозы в крови и ее переносе в клетки. Именно глюкоза, которую человек получает с углеводами из пищи, является основным источником энергии для синхронной работы всего организма.

При этом, по словам эндокринолога, потерю чувствительности к инсулину провоцируют три фактора: генетическая предрасположенность, низкая физическая активность и несбалансированность рациона, в котором преобладают чаще всего легкоусвояемые углеводы.

Романовская предупредила, что избыток рафинированных углеводов в пище приводит к усилению выработки гормона инсулина. В условиях низкой физической активности его уровень в крови неуклонно растет, что приводит к гиперинсулинемии (ГИ), а также — к тому, что углеводы превращаются в жиры, рассказала врач.

Из-за этого начинается неуклонная прибавка массы тела, где накопление жировой ткани происходит в первую очередь в брюшной полости. Увеличивается окружность талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин. Возникает «замкнутый круг»: в условиях возникшего ожирения активность инсулина неуклонно снижается, вес прогрессивно нарастает Ирина Романовская эндокринолог

По словам Романовской, при избытке жировой массы в организме чувствительность клеток и тканей к инсулину снижается. Таким образом и формируется инсулинорезистентность.

При этом патологическом состоянии чувствительность инсулинозависимых клеток к гормону инсулину снижается, и глюкоза теряет способность попасть в клетку. Из-за этого, как объяснила врач, рано или поздно уровень глюкозы в крови начинает нарастать, а в жировых клетках возникнет хроническое воспаление, результатом которого станет усиленная выработка различных провоспалительных и повышающих свертываемость крови факторов.

В определенный момент начинают появляться такие хронические заболевания, как жировая болезнь печени, желчнокаменная болезнь, атеросклероз артерий, подагра, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, тромбозы, нарушения мозгового кровообращения, предиабет и сахарный диабет второго типа Ирина Романовская эндокринолог

Эндокринолог добавила, что к мужчин может возникнуть дефицит тестостерона, приводящий к нарушению половой функции и бесплодию. У женщин же может нарушиться менструальный цикл и или возникнуть поликистозные изменения в яичниках.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман назвал простое упражнение для профилактики диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, это регулярное хождение по лестнице.