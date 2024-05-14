СПБ Биржа предложила обращаться к американцам для разблокировки активов

СПБ Биржа предложила обращаться в США за лицензиями для разблокировки активов

Основной стратегией разблокировки замороженных активов станет подача заявок на индивидуальные лицензии в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), рассказал РБК глава Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржа) Евгений Сердюков, по словам которого для инвесторов подготовлены форма заявки и инструкции по ее подаче.

«Мы знаем об отдельных положительных решениях, которые принимались при индивидуальных обращениях. В связи с этим обращение за индивидуальными лицензиями сейчас, возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов», — объяснил руководитель российской торговой площадки. Он уточнил, что СПБ Биржа сейчас работает над коллективной заявкой в OFAC, которую могут направить «в ближайшие недели».

Говоря о предложении обращаться за индивидуальными лицензиями к американцам, Сердюков отметил, что сама процедура подачи заявления будет бесплатной, потратиться физлицам придется в основном на квалифицированный перевод личных документов на английский язык. По его словам, вся необходимая информация, включая шаблон заявления и инструкцию, до конца мая появится на сайте разблокировкаактивов.рф.

Как напоминает агентство, о том, что в разблокировке активов заявки на индивидуальные лицензии могут быть эффективнее коллективных, ранее говорили и санкционные юристы. Отмечается, что наибольшие шансы на успех в этом случае имеют заявители с паспортами или ВНЖ какой-либо из стран Евросоюза.

СПБ Биржа, остававшаяся единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями, попала под санкции США в начале ноября прошлого года. После того, как биржа оказалась в SDN-листе, иностранные посредники приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение ценных бумаг и потребовали от биржи провести процедуру комплаенс. Заблокированными оказались активы инвесторов на общую сумму более трех миллиардов долларов.

Первоначально биржа хотела высвободить активы клиентов за счет продажи депозитария. Спустя месяц после попадания под санкции площадка направила в OFAC стратегию, ключевым направлением которой было выведение СПБ Банка из-под контроля СПБ Биржи за счет уменьшения ее доли в уставном капитале. Однако реализовать ее не удалось на фоне того, как в феврале 2024 года СПБ Банк был отдельно внесен в санкционный список США.