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19:49, 14 мая 2024Спорт

Третьяк оценил умалчивание о титулах России во время трансляции ЧМ по хоккею

Третьяк назвал неприятным умалчивание о титулах сборной в показе ЧМ по хоккею

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил то, что Международная федерация хоккея (IIHF) умолчала о титулах сборной России во время показа чемпионата мира 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

Третьяк назвал произошедшее неприятным моментом. «Такие исторические ошибки нельзя допускать», — заявил он.

10 мая в середине первого периода матча между сборными Швеции и США (5:2) россиян не показали среди трех самых титулованных национальных команд в истории чемпионатов мира. В видеотрансляции появилась информация только о сборной Канады, Чехии и Швеции. Позднее президент IIHF Люк Тардиф назвал ситуацию ошибкой.

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны IIHF.

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      Анастасия Борисова
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