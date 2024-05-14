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11:22, 14 мая 2024Наука и техника

Турция запустит новый спутник связи Türksat 6A

Новый турецкий спутник связи Türksat 6A может быть запущен в июле

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Новый турецкий спутник связи Türksat 6A, рассчитанный на рынок Юго-Восточной Азии, может быть запущен на второй неделе июля, заявил министр промышленности и технологий Турции Фатих Каджыр. Об этом сообщает ТАСС.

Космический аппарат будет действовать в регионе, где проживает 4,5 миллиарда человек. Доля турецких технологий в спутнике — 81 процент. «Türksat 6A стал проектом, в котором Турция действительно продвинулась вперед в спутниковых технологиях. Это будет самая ценная на данный момент технологическая платформа, созданная в нашей стране», — сказал чиновник.

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Каджыр добавил, что Türksat 6A позволил Турции войти в число 11 стран, способных самостоятельно создавать спутники.

В январе президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью заявил, что Турция начнет производить собственные спутники и построит собственный авианосец.

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      Иван Потапов
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