Турция начнет производить спутники и построит авианосец

Эрдоган: Турция начнет производить собственные спутники и построит авианосец

Турция начнет производить собственные спутники, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью. Об этом сообщает ТАСС.

«Отправка в космос нашего первого астронавта стала нашим первым шагом для подготовки нового поколения. Надеюсь, мы и свою ракету увидим в космосе. Даст бог, мы в ближайшие годы приступим к производству своих космических кораблей», — сказал Эрдоган.

Президент сообщил о планах строительства второго турецкого авианосца (первый — десантный корабль Anadolu). «Когда мы пришли к власти [в 2002 году], доля Турции в собственной оборонной промышленности составляла всего 20 процентов. Сейчас мы достигли уровня обеспечения в 80 процентов и намерены выйти на все 100 процентов», — отметил Эрдоган.

В январе американская компания SpaceX в интересах компании Axiom Space запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космическими туристами, среди который был первый турецкий астронавт Альпер Гезеравчи.