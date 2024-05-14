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09:29, 14 мая 2024Мир

В Великобритании призвали перестать считать Россию врагом

Британский политик Куртен: лидеры Запада должны перестать считать Россию врагом

Фото: Gustavo Valiente / ZUMA Press / Globallookpress.com

Западные лидеры должны перестать считать Россию врагом. К этому призвал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в соцсети X.

«Россия нам не враг. Лидеры коллективного Запада должны отказаться от безумной эскалации конфликта на Украине и пути к ядерной Третьей мировой войне», — считает он.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо за последние 60 лет. Он отметил рост числа угроз, с которыми сталкивается непосредственно Великобритания, указав на деятельность «оси авторитарных государств».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на ложь британского премьера. По словам дипломата, именно Киев ведет обстрелы Запорожской атомной электростанции. Она отметила, что этот факт известен как Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), так и Лондону.

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      Семен Александров
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