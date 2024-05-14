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12:10, 14 мая 2024Спорт

Володин резко высказался о легионерах в российском спорте

Председатель Госдумы Володин о легионерах в российском спорте: все это достало

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин резко высказался о легионерах в российском спорте. Его слова приводит РИА Новости.

«Все это достало: эти легионеры, забирают их и с Африки, и с других стран. Что это такое? Стыд!» — заявил он. При этом, добавил Володин, со взрослых и детей берут деньги за получение значка ГТО или выполнение спортивных разрядов.

Володин также призвал прекратить практику, когда самых талантливых спортсменов увозят за границу. «Вот против чего мы должны выступать», — заключил спикер Госдумы.

Ранее стало известно, что Олег Матыцин покинет пост министра спорта России. В числе главных претендентов на пост значится губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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