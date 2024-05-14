Врач перечислил улучшающие сон продукты
Некоторые продукты содержат вещества, успокаивающие нервную систему, способствующие выработке мелатонина и улучшающие сон. Их в комментарии для «Известий» перечислил физиолог Александр Созыкин.
«Среди этих продуктов — вишня или вишневый сок, молочные продукты (молоко, кефир, йогурты), их надо употребить за два часа до сна. В молочных продуктах также содержится кальций, необходимый для работы мышцы сердца и проведения нервного импульса», — отметил врач. Он добавил, что положительно на качество сна также влияет употребление помидоров, тыквы и морской рыбы.
Созыкин также подчеркнул, что на качества сна влияет не только рацион, но и режим питания. По словам врача, лучше всего ужинать за два-три часа до отхода ко сну.
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