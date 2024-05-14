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23:12, 14 мая 2024Бывший СССР

Захарова оценила заявление Госдепа о Грузии

Захарова задалась вопросом, почему Грузия должна соответствовать чужим ценностям
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о том, что грузинские власти должны отказаться от избранного в контексте закона об иноагентах курса. Дипломат в своем Telegram-канале задалась вопросом, почему Грузия должна соответствовать чужим ценностям.

«Хочется задать уточняющие вопросы: проблема в том, что грузинский закон намного мягче американского? Почему Грузия или любая другая страна должны соответствовать чужим ценностям?» — отметила Захарова.

Ранее заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель заявил, что власти Грузии должны отказаться от избранного в контексте закона об иноагентах курса, так как нынешние подходы не согласуются с ценностями США.

Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Решение властей вызвало массовые протесты в столице, демонстрантов задерживает спецназ.

Ранее в Белом доме заявили, что США готовы «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией, если власти страны примут закон об иностранных агентах.

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      Марина Совина
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