Жителей столицы российского региона предупредили о ракетной опасности

Белгородский губернатор Гладков: в городе запущен сигнал ракетной опасности

В столице Белгородской области и Белгородском районе запущен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Чиновник предупредил россиян о необходимости укрыться в помещениях со сплошными стенами. К безопасным местам Гладков отнес коридоры, ванные, туалеты и кладовые.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — обратился к жителям города Гладков.

Также сегодня, 14 мая, сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили снаряд на легковые автомобили в поселке Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.