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10:22, 14 мая 2024Россия

Жителей столицы российского региона предупредили о ракетной опасности

Белгородский губернатор Гладков: в городе запущен сигнал ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В столице Белгородской области и Белгородском районе запущен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Чиновник предупредил россиян о необходимости укрыться в помещениях со сплошными стенами. К безопасным местам Гладков отнес коридоры, ванные, туалеты и кладовые.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — обратился к жителям города Гладков.

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Также сегодня, 14 мая, сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили снаряд на легковые автомобили в поселке Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.

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      Марк Леонов
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