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13:43, 15 мая 2024Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка из России объяснила отказ от Игр-2024

Фехтовальщица Позднякова объяснила отказ от участия в Играх-2024 воспитанием

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка из России София Позднякова объяснила отказ от участия в Играх-2024, которые пройдут в Париже. Ее цитирует «Матч ТВ».

«Я сделала свой выбор. Он основан на моем воспитании, понимании, как должно быть в спорте. Спорт же все‑таки про честность. Да и фехтование — благородный вид спорта», — заявила Позднякова.

Фехтовальщица отметила, что другие спортсмены могут придерживаться иного мнения по поводу участия в Олимпиаде. По мнению Поздняковой, каждый атлет должен делать собственный выбор.

В апреле 26-летняя Позднякова сообщила, что не поедет на Игры в Париж. По ее словам, в текущих условиях участие в Олимпиаде для нее неприемлемо.

Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в личном и командном первенстве на Играх 2020 года в Токио. На ее счету также по две победы на чемпионатах мира и Европы.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности двух стран. Кроме того, в Париже не выступят представители командных видов спорта из России и Белоруссии.

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      Андрей Стрельцов
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