Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алехандро Табило
2:0
Завершен
Карен Хачанов
Рим (м)
Томми Пол
2:0
Завершен
Даниил Медведев
Рим (м)
Балтика
1:0
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|Финал (Путь регионов)
Флорида Пантерз
1:2
Завершен
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 5-й матч
Эдмонтон Ойлерз
3:2
Завершен
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
07:50, 15 мая 2024Спорт

Футболист с Украины описал отношение к России

Футболист с Украины Мурза: Россия всегда будет для меня братской страной
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Артур Мурза

Артур Мурза. Кадр: Aran Gutang / YouTube

Футболист с Украины Артур Мурза, выступающий за российский клуб «Муром» из Второй лиги, описал отношение к России. Его слова приводит Sport24.

«Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Россия всегда будет для меня братской страной», — заявил спортсмен. Он добавил, что все изменилось после 2014 года, когда Россия вдруг стала для Украины врагом.

Ранее Мурза рассказал о получении российского паспорта. При этом он подчеркнул, что не отказывался от украинского гражданства.

23-летний Мурза родился в Волновахе (ДНР). После начала СВО он играл в казахстанских «Кызыл-Жаре» и «Аксу», латвийской «Валмиере», австрийском «Капфенберге». С марта 2024 года футболист выступает за российский «Муром» из Второй лиги.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Золотые монеты и коллекционные часы. Обыски сразу по нескольким адресам прошли по делу главного кадровика Минобороны

      В России подорожали духи

      Девушка навсегда лишилась возможности заниматься сексом из-за редкой болезни

      В российском многоквартирном доме произошел взрыв

      Россиянам перечислили главные признаки невроза

      Известный писатель назвал лучший город в мире

      Подпольную вебкам-студию ликвидировали в российском регионе

      В Москве автомобиль разорвало на части из-за аварии

      Раскрыты доходы арестованного по делу о взятке главного кадровика Минобороны

      США закрыли глаза на разногласия и выделили Израилю миллиард долларов на оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше