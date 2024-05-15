Футболист с Украины описал отношение к России

Футболист с Украины Мурза: Россия всегда будет для меня братской страной

Футболист с Украины Артур Мурза, выступающий за российский клуб «Муром» из Второй лиги, описал отношение к России. Его слова приводит Sport24.

«Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Россия всегда будет для меня братской страной», — заявил спортсмен. Он добавил, что все изменилось после 2014 года, когда Россия вдруг стала для Украины врагом.

Ранее Мурза рассказал о получении российского паспорта. При этом он подчеркнул, что не отказывался от украинского гражданства.

23-летний Мурза родился в Волновахе (ДНР). После начала СВО он играл в казахстанских «Кызыл-Жаре» и «Аксу», латвийской «Валмиере», австрийском «Капфенберге». С марта 2024 года футболист выступает за российский «Муром» из Второй лиги.