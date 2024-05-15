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17:12, 15 мая 2024Россия

Кадыров прокомментировал отставку своего ближайшего соратника

Кадыров заявил о неоценимом вкладе Даудова в развитие законотворческой системы

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Магомед Даудов, девять лет возглавлявший парламент Чечни, внес неоценимый вклад в развитие законотворческой системы. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров, комментируя отставку своего ближайшего соратника в Telegram.

Он также назвал Даудова одним из самых весомых членов команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Глава республики подчеркнул, что, помимо прямых обязанностей, бывший спикер регионального парламента успешно решал и другие важные задачи. «В их числе и руководство Региональным штабом проведения СВО. Благодаря Магомеду Хожахмедовичу не возникало проблем с обучением бойцов, оснащением подразделений, передислокацией и ротацией», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни выразил благодарность за работу Даудова на посту председателя парламента и выразил уверенность, что он сможет применить свой талант руководителя в другой сфере.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что отставка Даудова связана с более масштабными процессами, а не с его понижением в должности. По словам эксперта, ближайшего соратника Кадырова может ждать повышение.

ЖЗЛ
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