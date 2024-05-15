Отстраненного российского хоккеиста удалили из списка лучших бомбардиров НХЛ

Валерия Ничушкина из «Колорадо» удалили из списка лучших бомбардиров НХЛ

Отстраненного российского хоккеиста «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров и снайперов в официальном приложении Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет Sport 24.

По ходу нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Ничушкин повторил рекорд НХЛ, набирая очки в семи матчах подряд со старта плей-офф. Россиянин также единолично возглавлял список снайперов, забросив восемь шайб, но затем провалил допинг-тест и был отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

НХЛ и Ассоциация игроков лиги объявили, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам с зависимостями различного характера. Для форварда «Колорадо» это уже второе попадание в программу помощи в нынешнем сезоне.

Ранее Ничушкин обращался за помощью в январе 2024 года. «Моя задача — решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Хочу поблагодарить свою жену, семью, друзей, организацию и всех фанатов за понимание и поддержку», — отмечал Ничушкин.

