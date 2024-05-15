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Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
10:37, 15 мая 2024Спорт

Отстраненного российского хоккеиста удалили из списка лучших бомбардиров НХЛ

Валерия Ничушкина из «Колорадо» удалили из списка лучших бомбардиров НХЛ

Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters

Отстраненного российского хоккеиста «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров и снайперов в официальном приложении Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет Sport 24.

По ходу нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Ничушкин повторил рекорд НХЛ, набирая очки в семи матчах подряд со старта плей-офф. Россиянин также единолично возглавлял список снайперов, забросив восемь шайб, но затем провалил допинг-тест и был отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

НХЛ и Ассоциация игроков лиги объявили, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам с зависимостями различного характера. Для форварда «Колорадо» это уже второе попадание в программу помощи в нынешнем сезоне.

Ранее Ничушкин обращался за помощью в январе 2024 года. «Моя задача — решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Хочу поблагодарить свою жену, семью, друзей, организацию и всех фанатов за понимание и поддержку», — отмечал Ничушкин.

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      Илья Костин
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