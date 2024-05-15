Спикер парламента Чечни досрочно ушел в отставку. Его считают правой рукой Кадырова и называют Лордом

Председатель парламента Чечни Даудов по неизвестной причине ушел в отставку

Председатель парламента Чеченской Республики (ЧР) Магомед Даудов, которого считают правой рукой Рамзана Кадырова и называют Лордом, объявил о досрочном сложении полномочий. Такое заявление он сделал после совещания с руководителем региона. Причину своего решения Даудов не озвучил.

Даудов возглавлял парламент Чечни девять лет

Даудов был назначен председателем парламента Чечни в 2015 году. До этого он занимал должность зампредседателя правительства Чечни, через год его также назначили руководителем администрации главы республики.

Ряд СМИ сообщали, что Лордом Дудова впервые назвал Кадыров, после того как политик пришел на встречу с руководителем региона в черном костюме и белой рубашке. Кадыров якобы заметил, что Даудов «выглядит как английский лорд». Согласно другим данным, прозвище закрепилось за председателем парламента задолго до знакомства с Кадыровым — это был его позывной во время чеченских войн.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

По информации издания «Коммерсантъ», Даудов был боевиком, который затем перешел на сторону федералов. Под руководством Кадырова он командовал ротой милиции специального назначения МВД Чечни, затем батальоном. С декабря 2006 года был начальником республиканского ОМОНа, а затем возглавлял Шалинское РОВД.

Соратник Кадырова может перейти на работу в Москву

Руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру» предположил, что Даудов может продолжить карьеру в федеральном центре. Он напомнил, что соратник Кадырова был членом президиума генсовета «Единой России» и является Героем России.

«Это человек, который, с одной стороны, безусловно, работал на усиление позиции главы республики, с другой стороны, — он встроен в федеральную вертикаль», — сказал Калачев.

Политолог Сергей Марков в свою очередь заявил, что отставка Даудова не связана с понижением в должности. «[Отставка,] возможно, является частью более масштабного переформатирования власти в Чечне», — объяснил он.

Сам Даудов не объяснил причину своей отставки, отметив лишь, что принял такое решение после совещания с Кадыровым. Новое место работы председателя парламента Чечни также неизвестно.