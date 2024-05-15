Новым председателем парламента Чеченской Республики избрали Шаида Жамалдаева

В Чечне избрали нового спикера парламента республики. Им стал Шаид Жамалдаев, до этого занимавший должность заместителя председателя законодательного органа, сообщил корреспондент РИА Новости.

Спикера выбирали в ходе тайного голосования. Жамалдаева избрали главой парламента единогласно. «Сегодня мне дали большую ответственность. С вашей помощью, с помощью всех мы с ней справимся. Я буду трудиться во благо нашего народа и главы», — заверил он.