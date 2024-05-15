В «Енисее» прокомментировали драку футболистов с отдыхающими

Директор «Енисея» Федосеев: подравшихся с отдыхающими футболистов спровоцировали

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал информацию о том, что футболисты клуба устроили драку с отдыхающими на городской базе в Красноярске. Его слова приводит «Чемпионат».

«Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать», — заявил Федосеев. Федосеев добавил, что с футболистами была проведена беседа, команда разбирается в произошедшем.

Ранее стало известно, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими отдыхающими. Очевидица заявила, что спортсмены нарушали правила поведения, их не смогла усмирить Росгвардия, а после завязалась драка.

Женщина рассказала, что позднее ей предлагали замять конфликт за 250 тысяч рублей. Также она подала пять заявлений в полицию.