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10:20, 15 мая 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фигуру в купальнике

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в слитном купальнике

Фото: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 37-летняя возлюбленная американского актера Джейсона Стэйтема позировала напротив зеркала в слитном черно-белом купальнике на тонких бретелях с вырезом в области декольте. При этом звезда отказалась от макияжа и распустила длинные светлые волосы.

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Известно, что знаменитость проводит время с семьей в загородном доме.

Ранее возлюбленная Стэйтема похвасталась новой машиной за 45 миллионов рублей. Она разместила снимок автомобиля Porsche 911 GT3 RS черно-оранжевого цвета.

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      Екатерина Ештокина
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