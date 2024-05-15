Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фигуру в купальнике

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в слитном купальнике

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 37-летняя возлюбленная американского актера Джейсона Стэйтема позировала напротив зеркала в слитном черно-белом купальнике на тонких бретелях с вырезом в области декольте. При этом звезда отказалась от макияжа и распустила длинные светлые волосы.

Известно, что знаменитость проводит время с семьей в загородном доме.

Ранее возлюбленная Стэйтема похвасталась новой машиной за 45 миллионов рублей. Она разместила снимок автомобиля Porsche 911 GT3 RS черно-оранжевого цвета.