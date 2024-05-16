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10:45, 16 мая 2024Культура

16 женщин обвинили гипнотизера Копперфильда в сексуальных домогательствах

16 женщин обвинили иллюзиониста Копперфильда в сексуальных домогательствах
Дэвид Копперфильд

Дэвид Копперфильд. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

16 женщин обвинили известного американского иллюзиониста и гипнотизера Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

По словам предполагаемых жертв, иллюзионист совершал преступления в период с 1980-х по 2014 год. Большая часть женщин, выступивших с обвинениями в адрес 67-летнего Копперфильда, являлись несовершеннолетними на тот момент.

Одна из женщин Бритни Льюис заявляла о насилии со стороны гипнотизера еще в 2018 году. По ее словам, в 1988-м, когда ей было 17 лет и она работала моделью, Копперфильд накачал ее наркотиками и подверг изнасилованию. Другая обвинительница заявила о схожих инцидентах, которые произошли с ней и ее подругой.

Часть женщин, заявивших о насилии со стороны фокусника, поведала, что Копперфильд мог вести себя непристойно во время своих выступлений, на глазах у родителей своих несовершеннолетних жертв. Одна из зрительниц после его шоу обратилась в полицию, однако ее заявление не было воспринято всерьез.

Отмечается, что большей части девушек, которые были подвержены насилию, Копперфильд обещал продвижение в карьере. Защита иллюзиониста заявила, что обвинения в его адрес являются ложными. Адвокаты 67-летнего фокусника добавили, что он далек от мира наркотиков, а также подчеркнули, что Копперфильд «никогда и ни с кем не вел себя ненадлежащим образом, тем более с несовершеннолетними».

Ранее выступление казахского рэпера Jah Khalib отменили в столице Молдовы после его слов о жертвах сексуального насилия.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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