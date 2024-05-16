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16:36, 16 мая 2024Спорт

Александр Емельяненко прошел курс реабилитации в Ингушетии

Боец ММА Александр Емельяненко прошел курс лечения от алкогольной зависимости

Фото: Globallookpress.com

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прошел курс лечения от алкогольной зависимости в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС.

В реабилитационном центре Емельяненко находился с июня 2023 года. В данный момент боец является волонтером организации, в которой проходил лечение.

12 апреля Емельяненко должен был провести бой-реванш с Вячеславом Дациком, но поединок был перенесен по техническим причинам. Новая дата их встречи до сих пор не названа.

Ранее тренер Рамазан Исмаилов описал исчезновение Емельяненко фразой «поддался страстям». По его мнению, спортсмена могли скрывать от людей.

Емельяненко неоднократно попадал в скандалы, связанные с его алкогольной зависимостью. При этом он говорил, что ему нравился такой образ жизни. «Я ложился в больницы, мне предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — рассказывал Емельяненко.

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      Илья Костин
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