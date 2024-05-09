Тренер MMA описал исчезновение Александра Емельяненко фразой «поддался страстям»

Тренер Исмаилов: боец MMA Александр Емельяненко мог поддаться своим страстям

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова, назвал возможную причину исчезновения Александра Емельяненко из поля зрения общественности. Его слова приводит Metaratings.ru.

Исмаилов описал происходящее фразой «Александр опять поддался своим страстям». По его мнению, спортсмена могут скрывать от людей.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.