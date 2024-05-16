В СК заинтересовались переделанной в магазин квартирой в российском городе

СК проверит сообщения о переделке квартиры в магазин в Оренбурге

Житель Оренбурга переделал квартиру в магазин и вызвал недовольство соседей. Ситуацией в российском городе заинтересовались в Следственном комитете, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Автомобилистов. Горожанин занялся переоборудованием квартиры без согласия других жильцов дома. Как сообщается, для переустройства жилплощади хозяин изменил фасад здания и проложил дорожку через газон. Цветник на общей дворовой территории оказался заасфальтирован, сетуют соседи.

Жалобы в жилинспекцию и вышестоящие инстанции собственника не смутили. По факту произошедшего составлено обращение в прокуратуру. Дело дошло до СК — о результатах проверки будет извещен глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее жители Самары увлеклись перепланировкой и заблокировали запасной выход из подъезда. После того как приставы запретили владельцам квартиры выезд из страны, перегородка была снесена. В Омске собственники квартиры захватили целый этаж. Без согласия соседей они присоединили жилплощадь к техническому этажу с помощью лестницы.