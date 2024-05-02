Россияне увлеклись перепланировкой и перекрыли запасной выход из подъезда

Самарцы занялись перепланировкой в подъезде и перекрыли соседям запасной выход

Жители Самары увлеклись перепланировкой и перекрыли запасной выход из подъезда. О ситуации сообщает местное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Владельцы одной из квартир установили в общем коридоре еще одну металлическую дверь, заблокировав безопасный выход соседям. Компания, обслуживающая дом, обратилась в суд. Собственников обязали ликвидировать незаконную перегородку, отведя на демонтаж десять дней.

За прошедший срок жильцы так и не устранили самовольную перепланировку. После того как квартировладельцам запретили выезд из страны, они приступили к сносу. Также с хозяев жилплощади взыскали по 5000 рублей исполнительского сбора.

Ранее жилищные инспекторы по жалобе жильца пресекли незаконную перепланировку в одном из московских домов. Собственник одной из квартир решил объединить лоджию с жилой комнатой.