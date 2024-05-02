Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 2 мая 2024Экономика

Россияне увлеклись перепланировкой и перекрыли запасной выход из подъезда

Самарцы занялись перепланировкой в подъезде и перекрыли соседям запасной выход

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жители Самары увлеклись перепланировкой и перекрыли запасной выход из подъезда. О ситуации сообщает местное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Владельцы одной из квартир установили в общем коридоре еще одну металлическую дверь, заблокировав безопасный выход соседям. Компания, обслуживающая дом, обратилась в суд. Собственников обязали ликвидировать незаконную перегородку, отведя на демонтаж десять дней.

За прошедший срок жильцы так и не устранили самовольную перепланировку. После того как квартировладельцам запретили выезд из страны, они приступили к сносу. Также с хозяев жилплощади взыскали по 5000 рублей исполнительского сбора.

Ранее жилищные инспекторы по жалобе жильца пресекли незаконную перепланировку в одном из московских домов. Собственник одной из квартир решил объединить лоджию с жилой комнатой.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла село Бердычи в ДНР. Почему так важен контроль над этим населенным пунктом?

      В Москве последнего снеговика обнаружили с грустным лицом

      Украина вновь попыталась атаковать российский регион

      Врач назвала способы улучшить пищеварение

      Российский полицейский с помощью двух пальцев инсценировал ограбление и попался

      Эксперт по туризму описал отдых в Сочи словами «в Дубае дешевле»

      Украинских спортсменов заставят следить за россиянами на Олимпийских играх-2024

      В Киргизии грузовик без водителя сбил 29 детей

      На Украине депутата Рады обвинили в незаконном обогащении на миллионы гривен

      Нового носителя «Калибров» спустят на воду в мае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше