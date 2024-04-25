18:34, 25 апреля 2024

Москвич соединил лоджию с комнатой и поплатился

Жителя Москвы обязали вернуть жилье в прежний вид после жалобы соседа

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жителя района Северное Бутово в столице после незаконной перепланировки обязали вернуть жилье в надлежащее состояние. Об этом говорится в Telegram-канале Мосжилинспекции.

Москвич решил объединить лоджию с жилой комнатой. На него пожаловался сосед, после чего в квартиру на улице Адмирала Лазарева прибыли жилищные инспекторы. Они проверили квартиру и выяснили, что собственник демонтировал оконно-дверной блок между жилой комнатой и лоджией, а также перенес на лоджию отопительный прибор. Отмечается, что собственник уже исправил нарушение.

С 1 апреля 2024 года в России вступил в силу закон, изменяющий порядок перепланировок и переустройств помещений в многоквартирных домах (МКД). Теперь для проведения некоторых видов перепланировок потребуются дополнительные согласования. Например, придется согласовывать объединение помещений или комнат внутри одной или нескольких квартир. Ранее это считалось реконструкцией. Кроме того, необходимо согласовывать и разделение помещения — например, если собственник захочет сделать и одной две комнаты.

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      Мария Черкасова
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