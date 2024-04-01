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00:35, 1 апреля 2024Среда обитания

Россиянам стало сложнее делать перепланировку в квартирах

В России изменился порядок перепланировок в квартирах

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

С 1 апреля 2024 года в России вступил в силу закон, изменяющий порядок перепланировок и переустройств помещений в многоквартирных домах (МКД). Теперь в ряде случаев проведение ремонта может осложниться: для проведения некоторых видов перепланировок потребуются дополнительные согласования.

Принципиальное нововведение: изменение понятия перепланировки помещения в МКД. Если раньше объединение помещений или комнат внутри одной или нескольких квартир считалось реконструкцией, то теперь это становится перепланировкой, а ее необходимо будет согласовывать. «Согласовывать перепланировку придется, если вы хотите увеличить или уменьшить площадь квартиры, изменить границы помещения, создать новое помещение, например, разделить одну комнату на две или сделать кладовую, поменять внутреннюю планировку квартиры», — рассказывал руководитель «Контур. Недвижимости» Константин Ташлыков.

Кроме того, с апреля и новый порядок оформления перепланировок. После завершения ремонта собственнику нужно будет не только получить акт приемки, но и заказать новый техплан у кадастрового инженера, потом передать этот документ в Росреестр, а ведомство в свою очередь вносит изменения в ЕГРН. Только после этого перепланировка будет официально считаться завершенной.

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      Платон Щукин
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