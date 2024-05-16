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11:05, 16 мая 2024Спорт

Менеджер Махачева рассказал о подготовке к бою с Порье

Менеджер Абдель-Азиз пообещал, что в бою с Порье Махачев устроит мастер-класс

Фото: Jasmin Frank / Reuters

Менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз рассказал о подготовке россиянина к бою против американца Дастина Порье. Пост с таким содержанием он выложил в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я нахожусь в тренировочном лагере Ислама Махачева уже две недели. Он делает здесь со всеми, что захочет. Это величайший боец UFC на сегодняшний день. 1 июня он устроит мастер-класс», — пообещал Абдель-Азиз.

Махачев и Порье проведут бой за звание чемпиона UFC в легком весе 1 июня в Нью-Джерси на турнире UFC 302. Российский боец в случае победы защитит чемпионский пояс в третий раз и повторит рекорд Хабиба Нурмагомедова по количеству защит титула для легкой весовой категории.

В предыдущем поединке в октябре 2023 года Махачев одержал победу над представителем Австралии Александром Волкановски. Российский боец завершил бой нокаутом в первом раунде.

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      Илья Костин
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