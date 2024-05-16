Названа лучшая тренировка для возвращения молодости

Журналисты Men Today назвали лучшую тренировку для возвращения молодости. Об этом сообщается на сайте издания.

Начать тренировку стоит с приседаний с кубком. Следующим упражнением станет румынская тяга с гантелями. Для этого нужно встать прямо, держа гантели перед собой. Сохраняя колени мягкими, необходимо отводить таз назад и держать грудь прямо, а затем выдвинуть бедра вперед.

Далее рекомендовано делать отжимания, тягу троса, жим гантелей на наклонной скамье, сгибания на бицепс на наклонной скамье и разгибания трицепса с канатом. Закончить тренировку нужно сплит-приседаниями с гантелями.

В декабре 2023 года фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.