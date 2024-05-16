Стало известно о проблемах с мозговыми имплантами Neuralink

Reuters: Neuralink давно знала о проблемах с отходящими контактами имплантов

Компания Neuralink Илона Маска давно знала о проблеме со своими имплантами и пыталась ее решить. Об этом сообщает Reuters.

В начале мая в фирме рассказали о состоянии Нолана Арбо — первого чипированного Neuralink человека. В материале уточнялось, что часть контактов от установленного в мозге Арбо импланта отошла, в результате чего эффективность передачи данных снизилась. Источники Reuters рассказали, что компания давно пытается решить эту проблему.

По меньшей мере пять человек, близких к Neuralink, сообщили, что фирма уже много лет пытается решить проблему с соединением контактов импланта. Об этом знали специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США, которые следили за испытаниями компании Маска на животных.

По словам одного из источников, Neuralink продолжает заниматься чипированием, по факту не решив проблему отходящих от мозга имплантов. В компании не знают наверняка, к каким проблемам, кроме снижения эффективности передачи данных, может привезти потеря части контактов. При этом в Neuralink хотят разработать быстросъемный имплант, чтобы его можно было время от времени извлекать из мозга и обслуживать.

Также инсайдеры рассказали, что в 2022 году Neuralink проводила испытания на свиньях — тогда в имплантах нескольких животных также обнаружили отошедшие контакты. У части свиней заметили воспаления мозга, однако в компании не связали этот факт с неполадками имплантов.

В конце марта 29-летний Нолан Арбо, который стал первым пациентом с имплантом Neuralink, рассказал о своих впечатлениях. По его словам, он чувствует себя хорошо — с помощью импланта он смог пользоваться соцсетями и играть в игры.