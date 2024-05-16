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15:02, 16 мая 2024Спорт

Плющенко обратился к выступившему против отстранения россиян французу

Плющенко предложил работу выступившему против отстранения россиян Брайану Жуберу

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Фигурист и заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко обратился к выступившему против отстранения российских фигуристов чемпиону мира из Франции Брайану Жуберу и предложил ему работу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Мы рады видеть всех иностранных участников в нашем шоу. Мы открыты, как и наша страна, для сотрудничества с каждым», — заявил Плющенко.

Жубер в интервью «Матч ТВ» рассказал, что очень любит российскую публику и считает, что в нашей стране разбираются в фигурном катании. Он отметил, что последний раз был в России в 2017 году, но надеется, что скоро у него появится возможность приехать снова.

Ранее чемпион мира из Франции высказался против отстранения российских фигуристов от международных турниров. «С русскими любой турнир выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания», — заявил Жубер.

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      Илья Костин
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