Чемпион мира из Франции высказался против отстранения российских фигуристов

Чемпион мира Брайан Жубер высказался против отстранения российских фигуристов

Чемпион мира из Франции Брайан Жубер высказался против отстранения российских фигуристов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания», — заявил Жубер.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. Последним крупным стартом для них были Олимпийские игры в Пекине.

13 мая стало известно, что российская фигуристка Алиса Овсянкина, выступающая в танцах на льду, перейдет в сборную Франции. Овсянкина становилась серебряным призером этапа юниорского Гран-при России и заняла пятое место на первенстве страны среди юниоров 2022 года.