Чемпион мира из Франции высказался против отстранения российских фигуристов
Чемпион мира из Франции Брайан Жубер высказался против отстранения российских фигуристов. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания», — заявил Жубер.
Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. Последним крупным стартом для них были Олимпийские игры в Пекине.
13 мая стало известно, что российская фигуристка Алиса Овсянкина, выступающая в танцах на льду, перейдет в сборную Франции. Овсянкина становилась серебряным призером этапа юниорского Гран-при России и заняла пятое место на первенстве страны среди юниоров 2022 года.