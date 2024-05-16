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13:41, 16 мая 2024Спорт

Чемпион мира из Франции высказался против отстранения российских фигуристов

Чемпион мира Брайан Жубер высказался против отстранения российских фигуристов

Фото: Ivan Sekretarev / AP

Чемпион мира из Франции Брайан Жубер высказался против отстранения российских фигуристов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания», — заявил Жубер.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. Последним крупным стартом для них были Олимпийские игры в Пекине.

13 мая стало известно, что российская фигуристка Алиса Овсянкина, выступающая в танцах на льду, перейдет в сборную Франции. Овсянкина становилась серебряным призером этапа юниорского Гран-при России и заняла пятое место на первенстве страны среди юниоров 2022 года.

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      Илья Костин
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