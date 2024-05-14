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07:47, 14 мая 2024Спорт

Японская фигуристка рассказала о расстройстве из-за россиянок

Японка Сакамото призналась, что расстроится возвращению российских фигуристок

Фото: Naoki Nishimura / Globallookpress.com

Японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о возможном возвращении россиян на международные турниры. Ее слова приводит Hochi.

Сакамото призналась, что расстроится возвращению фигуристок из России. «Но это станет для меня хорошим стимулом. Это заставит меня почувствовать: "Я не могу проиграть"», — поделилась она.

Весной 2023-го Сакамото заявляла, что с нетерпением ждет возвращения российских спортсменок. «Это определенно придаст мне мотивации, и мне надо будет еще больше работать», — добавила она.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не могут принимать участие в чемпионатах мира и Европы, а также других международных турнирах. После отстранения россиян Сакамото выиграла три мировых первенства.

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      Дарья Коршунова
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