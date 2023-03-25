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11:29, 25 марта 2023Спорт

Японская фигуристка заявила о желании вновь соревноваться с россиянками

Японская фигуристка Сакамото заявила, что с нетерпением ждет возвращения России на турниры

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию японка Каори Сакамото заявила о желании соревноваться с российскими спортсменками на международных турнирах. Ее слова приводит Sports.ru.

«Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это, определенно, придаст мне мотивации и мне надо будет еще больше работать. Жду этого момента с нетерпением», — сказала фигуристка.

Сакамото выиграла чемпионат мира 2023 года в японской Сайтаме, набрав 224,61 балла. На втором месте расположилась кореянка Ли Хэ Ин с 220,94 балла. Третье место заняла бельгийка Луна Хендрикс, имея в активе 210,42 балла.

Российские фигуристки не принимали участия в чемпионате мира из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет для отечественных спортсменов начал действовать 1 марта прошлого года. С 2015-го по 2017-й, а также в 2019-м и 2021-м победительницами женского одиночного турнира становились россиянки.

Андрей Стрельцов
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