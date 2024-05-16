Подсчитаны доходы Парижа от Олимпиады-2024

МОК: Олимпиада-2024 принесет Парижу от 6,7 до 11 миллиардов евро

Олимпиада-2024 принесет Парижу экономическую выгоду в размере от 6,7 до 11 миллиардов евро. Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Отчет о доходах города был опубликован Центром права и экономики спорта (CDES) Университета Лиможа — исследовательского института во Франции, специализирующегося на экономических и правовых аспектах спорта. Ожидается, что во время Игр от 2,3 до 3,1 миллиона туристов посетят Париж в связи с соревнованиями, около 64 процентов из них — французы. По данным Парижского управления по туризму, туристы, которые приедут в столицу во время Игр, потратят в сумме около 2,6 миллиарда евро.

Государственное финансирование Олимпиады-2024 составляет три миллиарда евро и в основном покрывает проекты, направленные на удовлетворение долгосрочных потребностей местных сообществ. Подсчитано, что на каждый евро государственных расходов приходится три евро экономической прибыли.

13 мая стало известно, что во Франции эстафету олимпийского огня попытались сорвать 23 раза за четыре дня. Среди пытавшихся помешать эстафете было четверо противников Олимпиады, семеро пропалестинских активистов, климатические активисты и защитники прав мигрантов.